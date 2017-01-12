»»Прощальный твит Обамы набрал полтора миллиона лайков

Прощальный текст президента США Барака Обамы в твиттере @POTUS, набрал наибольшее количество лайков и ретвитов за все время существования аккаунта. Под записью 1, 5 млн лайков и более 700 тыс. ретвитов.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные», — написал Обама.

Накануне президент США Барак Обама обратился с прощальной речью к согражданам. 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа