»»В России технологию Hyperloop собираются внедрить сначала для грузовых перевозок

В конце декабря 2016 года министр транспорта РФ Максим Соколов подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию технологии Hyperloop в транспортном комплексе РФ.

Ученые Московского государственного университета путей сообщения, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с Минтрансом, Федеральной таможенной службой, Минвостокразвития и РЖД будут работать над созданием пневматического транспорта – Hyperloop, сообщает RG.RU.

Для пневмотранспорта, в первую очередь, необходимо создать инфраструктуру – трубу с очень разреженным воздухом, где давление в тысячу раз ниже, чем атмосферное – форвакуум. По такой трубе с помощью электродвигателя перемещается капсула-пуля. Скорость ее передвижения может достигать до 1300 км/ч.

Инвестиции в строительство Hyperloop в России оцениваются в 1,5 млрд долларов, сообщает ТАСС. По информации руководителя венчурного фонда Caspian VC Билла Шора, проект может заработать в течение четырех лет. В качестве пилота рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) – порт Зарубино. Первоначально Hyperloop в России будет доставлять грузы, а не пассажиров.

Ранее сообщалось, что американская компания «Hyperloop Technologies» работает над созданием первой модели вакуумного пассажирского поезда. Тестовые испытания пройдут в 2020 году.

Hyperloop (Гиперпетля) – это сверхзвуковая транспортная система, использующая поезда, передвигающаяся по тоннелям с низким давлением на сверхскоростях. Идею надземного трубопровода Hyperloop в 2012 году предложил предприниматель и изобретатель Илон Маск. Впервые подобный способ пассажирских перевозок был предложен англичанином Генри Пинкусом почти 180 лет назад. Его идея состоит в том, что поезд, при помощи магнитного левитирования, будет передвигаться внутри специальной трубы при полном вакууме.