»»История со «скорой» на Камчатке дошла до Кремля

Поведение водителя автомобиля, который не пропустил скорую помощь, должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно», — сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 10 января в Петропавловске-Камчатском «скорая» не успела на вызов из-за того, что водитель иномарки не уступил ей дорогу, а пассажир автомобиля устроил скандал. Опоздание обернулось смертью 21-летнего мужчины. Штраф за такое правонарушение 500 рублей. Из-за несоразмерности наказания правонарушения в Сети началась кампания по сбору подписей под петицией с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя, которая заблокировала проезд. Собрано уже более 24 тыс. подписей.