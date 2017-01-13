»»Роскомнадзор блокирует сайты, помогающие «откосить» от армии

В 2016 году Роскомнадзор внес в список запрещенных около 160 сайтов, обучающих как избежать службы в армии. Ранее суды по обращениям прокуратуры признали их противозаконными.

На эти х сайтах подробно разъясняется, с какими болезнями можно отправиться на альтернативную службу, предлагаются платные юридические консультации, услуги по зачислению в аспиранты, помощь при медобследовании, пишут «Известия».

В соответствии со статьей 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к ресурсам ограничивают после решения суда о признании их содержания «запрещенным к распространению на территории РФ». Суды опираются на 10-ю статью этого закона, его 6 пункт запрещает распространение информации о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.