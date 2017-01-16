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27 марта – День войск национальной гвардии России

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Автор: от Новости

27 марта в России будет отмечаться День войск национальной гвардии Российской Федерации. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник.

Праздник учрежден «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии РФ», сообщает пресс-служба президента. Тем же указом отменен День внутренних войск МВД России, учрежденный 19 марта 1996 года.

5 апреля прошлого года президент объявил о создании Росгвардии, а в июле подписал соответствующий закон. В состав Росгвардии вошли внутренние войска, отряды полиции спецназначения и вневедомственная охрана. Возглавил новую структуру генерал армии Виктор Золотов.

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