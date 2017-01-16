»»BBC Worldwide и Первый канал начали официальное расследование утечки третьего эпизода сериала «Шерлок»

Корпорация BBC Worldwide ведет расследование утечки в интернет третьего эпизода четвертого сезона телесериала «Шерлок». Первый канал, владеющий правами на показ сериала в России, уже заявил, что подозревает в инциденте хакеров, передает BBC news.

«BBC Worldwide очень серьезно относится к нарушению нашей строгой системы безопасности, и мы инициировали полное расследование того, как произошла эта утечка», – говорится в заявлении коммерческого подразделения корпорации, которое занимается распространением сериала.

Первый канал также сообщил, что находится в тесном контакте с британской корпорацией и пытается найти источник материалов, выложенных в интернет. «По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», – говорится в заявлении телеканала.

Напомним, что последний эпизод 4-го сезона сериала под названием «Последнее дело» (Last Problem) в русской озвучке появился в сети за несколько часов до официального выхода в телеэфир на территории Великобритании и России. Создатели сериала через официальную страницу «Шерлока» призвали российских зрителей не распространять серию и дождаться ее официального показа.

Рейтинг заключительной серии четвертого сезона в Британии стал самым низким за всю историю сериала – 5,9 млн человек, в то время как первую серию «Шесть Тэтчер» 1 января посмотрели около 8,1 млн человек. Сценарист и продюсер сериала Стивен Моффат не исключает появления пятого сезона «Шерлока», передает BBC news.