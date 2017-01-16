»»Эксперты: более 50% людей используют легкодоступные пароли

Самыми распространенными паролями 2016 года стали «123456», «qwerty», «123456789», «12345678» и «111111», заявили специалисты компании Keeper, занимающейся созданием программного обеспечения для управления паролями, пишет британская The Telegraph.

Эксперты проанализировали 10 млн паролей. По их словам, более 50% людей используют 25 наиболее распространенных паролей, из них 17% пользователей используют «123456» в качестве защитного кода.

Эксперты отмечают, что большинство пользователей беспечны в выборе своих паролей, а владельцы сайтов не вводят строгую политику сложности пароля. В этой связи специалисты предупредили, что программное обеспечение для взлома паролей может угадать коды длиной 6 символов в считанные секунды, особенно если все символы последовательные.