»»Елизавета Глинка посмертно награждена медалью СК РФ «За чистоту помыслов и благородство дел»

Следственный комитет России «за бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле» наградил посмертно создателя и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку медалью СК РФ «За чистоту помыслов и благородство дел». Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Мы помним все, что Доктор Лиза сделала на этой земле во имя Добра и Справедливости и горько скорбим об утрате, думая о том, сколько добрых дел не успела завершить. Она любила жизнь и от чистого сердца на пределе возможностей помогала нуждающимся эту жизнь спасти и сохранить», – написал глава СКР.

«Елизавета Глинка – человек выдающихся качеств! Эта утрата невосполнима, но работа, которой она посвятила свою жизнь, обязательно будет продолжаться», – отметил он. Следственный комитет продолжит осуществлять самое тесное взаимодействие с фондом «Справедливая помощь», вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности, отметил Александр Бастрыкин.

Сегодня в Москве простились с Елизаветой Глинкой – известной правозащитницей, медиком. Елизавета Глинка была в числе пассажиров Ту-154 МО РФ, который 25 декабря потерпел крушение недалеко от Сочи. На его борту было 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, артисты ансамбля Александрова, военные, а также съемочные группы трех российских телеканалов. Самолет направлялся в сирийскую Латакию. Доктор Лиза везла в Сирию груз гуманитарной помощи и лекарства.