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Топилин: государство не планирует регулировать зарплаты руководства госкомпаний

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Автор: от Деньги, Новости

Государство не планирует каким-либо образом регулировать зарплаты руководителей госкомпаний и госкорпораций, заявил  глава Минтруда России Максим Топилин в интервью «Российской газете». «Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать заработную плату», – подчеркнул он.

Ранее предлагалось поставить размер зарплат руководителей госкомпаний в зависимость от результатов их работы, однако критерии для этого еще не разработаны. Также Топилин ранее заявлял, что регулирование зарплат руководства госкомпаний в разумных пределах должно способствовать публичное раскрытие информации.

С 2017 года власти ограничили зарплату руководителей бюджетных учреждений всех уровней, которая составит не более 8 средних зарплат по ведомству.

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