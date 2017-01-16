»»»Топилин: государство не планирует регулировать зарплаты руководства госкомпаний

Государство не планирует каким-либо образом регулировать зарплаты руководителей госкомпаний и госкорпораций, заявил глава Минтруда России Максим Топилин в интервью «Российской газете». «Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать заработную плату», – подчеркнул он.

Ранее предлагалось поставить размер зарплат руководителей госкомпаний в зависимость от результатов их работы, однако критерии для этого еще не разработаны. Также Топилин ранее заявлял, что регулирование зарплат руководства госкомпаний в разумных пределах должно способствовать публичное раскрытие информации.

С 2017 года власти ограничили зарплату руководителей бюджетных учреждений всех уровней, которая составит не более 8 средних зарплат по ведомству.