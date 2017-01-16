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»»»У 8 самых богатых людей мира денег столько же, сколько у половины жителей Земли
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У 8 самых богатых людей мира денег столько же, сколько у половины жителей Земли

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Автор: от Деньги, Новости

Состояние восьми богатейших людей мира сопоставимо с совокупными деньгами половины жителей Земли —  3,6 млрд человек.

Статистику соотношения состояния бедных и богатых в Бельгии и в мире вывела неправительственная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью, сообщает «Интерфакс».

На первом месте в списке Forbes основатель Microsoft Билл Гейтс с $75 млрд.. затем следуют испанский предприниматель, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега ($67 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($60,8 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($50 млрд), а также создатель Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), создатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), сооснователь Oracle Ларри Элисон ($43,6 млрд),  медиа-магнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($40 млрд).
В Бельгии 10% самых богатых граждан страны владеют примерно половиной совокупного состояния нации.

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