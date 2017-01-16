»»Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге «с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины», сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно документу, Москва нарушила конвенцию по борьбе с финансированием терроризма «путем предоставления оружия и другой помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд террористических актов на территории Украины».

Украина также обвинила Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, утверждая, что Россия «участвует в кампании дискриминации нерусских общин» на территории Крыма.

Киев просит Международный суд ООН на время рассмотрения дела принять меры, «направленные на предотвращение нарушений прав человека со стороны России», указывает украинское внешнеполитическое ведомство.

Отношения Киева и Москвы испортились в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот, и жители Крыма высказались за возвращение региона в состав России.