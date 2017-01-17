»»Hurriyet: задержан террорист, устроивший в новогоднюю ночь стрельбу в ночном клубе в Стамбуле

Сотрудники службы безопасности Турции в понедельник вечером арестовали террориста Абу Мохаммед Хурасани под кодовым именем Абдулгадир Машарипов, устроившего стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает издание Hurriyet. Согласно изданию, он был арестован в результате масштабной спецоперации полиции Стамбула и Управления по борьбе с терроризмом.

Напомним, что в новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист застрелил охранника ночного клуба Reina в Стамбуле, ворвался в помещение клуба, где находилось около 700 человек, и расстрелял его посетителей. В результате, по данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).