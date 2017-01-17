»»Олланд: ЕС не нуждается в советах извне

Европейский союз «не нуждается в советах извне по поводу того, что ему нужно делать», заявил президент Франции Франсуа Олланд в ответ на критику со стороны избранного президента США Дональда Трампа. Такое заявление французский президент сделал в понедельник во время церемонии награждения посла США в Париже Джейн Хартли, сообщает агентство AFP.

«Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но в соответствии со своими интересами и ценностями. Нам не нужны советы извне относительно того, что нам делать», – заявил Олланд. При этом он напомнил, что взаимоотношения между Европой и США всегда базировались на принципе уважения, взаимопомощи в случае опасности, приверженности демократии и др.

Дональд Трамп в интервью газетам Bild и Times заявил, что у Великобритании была «хорошая причина» выйти из ЕС. Он предрек, что другие страны последуют примеру Великобритании. По его словам, ЕС нанес серьезный вред миграционный кризис. «Люди, страны хотят сохранить собственную идентичность, и Великобритания тоже хочет этого, хочет свою собственную идентичность», – заявил избранный президент США.