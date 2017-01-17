»»Представители России проверят командование морской пехоты США в Германии

Инспектора России во вторник в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проведут проверку командования сил морской пехоты США в немецком городе Боблинген. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники», – отметил он, передает РИА «Новости».

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, страны-члены ОБСЕ предоставляют друг другу информацию о военных силах, данные, касающиеся основных систем вооружения и техники, о планах развертывания основных систем вооружения и техники и проводят инспекции. Инспектирующее государство также может пригласить другие государства-участники принять участие в инспекции. С 16 по 19 января представители Украины, Германии и Сербии проводят аналогичные инспекции в Ростовской, Московской и Воронежской областях России.