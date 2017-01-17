»»Пьяный священник устроил ДТП с участием семи машин

В центре Ростова-на-Дону священник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП с участием семи автомобилей. Это произошло в ночь на вторник, пострадали 2 человека, в том числе ребенок, повреждены семь автомобилей, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«За рулем иномарки, устроившей массовое ДТП в Ростове-на-Дону, находился священник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения», – сказал он. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, Mitsubishi столкнулся с двигавшимся в том же направлении «ВАЗом», а затем обе машины врезались в припаркованные у проезжей части автомобили.

В ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик, находившиеся в Mitsubishi, их госпитализировали.