»»Россияне не пострадали в перестрелке в мексиканском ночном клубе

Среди посетителей ночного клуба в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, где в результате перестрелки были убиты пять человек, находились россияне. По счастью, они не пострадали, сообщил консул России в Мексике Дмитрий Болбот, передает РИА «Новости». Фестиваль посетили несколько граждан России, постоянно проживающих в районе Плайя-дель-Кармен.

Перестрелка произошла поздно ночью в воскресенье в ночном клубе Blue Parrot на закрытии фестиваля электронной музыки в стиле техно BPM. Неизвестный ворвался в здание клуба и устроил стрельбу. Пострадало 15 человек. Среди погибших – граждане Канады, Италии, Колумбии и Мексики.

Как заявил прокурор штата Мигель Анхель Печ, по данным расследования, конфликт мог быть спровоцирован разделом сфер влияния между преступными группировками либо попыткой вымогательства. Сейчас власти уже задержали трех человек, полиция выясняет, могут ли они быть связаны с нападением на клуб.