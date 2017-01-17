»»В РПЦ решают, какие профессии несовместимы со священством

В Русской церкви (РПЦ) составили список профессий, которые несовместимы со священством. Документ подготовлен Межсоборным присутствием и будет вынесен на широкое обсуждение. В списке профессии врачей, особенно хирургов, спортсменов, актеров, певцов, госслужащих, адвокатов, ветеринаров, предпринимательство, торговля, работа в игорных домах, казино, барах.

В документе говорится, что «клирики не должны быть практикующими врачами, в особенности хирургами, или занимать должности иных медицинских работников. Врачебная или иная медицинская деятельность может быть в порядке исключения письменно разрешена клирику епархиальным архиереем».

Кроме того, «безусловно возбраняется клирику деятельность, сопряженная с пролитием животной крови: работа ветеринаром, егерем или иная. Воинская служба и всякая вообще служба, хотя бы и в частных корпорациях, предполагающая ношение и применение оружия».

Священнослужителям запрещено заниматься собственным бизнесом, «в особенности банковским, кредитным, страховым и подобным».

Вместе с тем, «работа по найму на руководящих или рядовых должностях в подобных учреждениях допускается, если характер деятельности в этих учреждениях не носит элементов ростовщичества».

Продавать можно только изделия собственных рук. «Но иные виды торговли представляются несовместимыми со священством, равно как и адвокатская защита частных интересов в судах и в иных правоотношениях», — говорится в документе. Нельзя работать также в «учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах и иных». Кроме того, запретными названы профессиональное занятие спортом, актерство, профессия танцора или сценического певца.