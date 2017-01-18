»»»Disney опубликовал видео о символической связи всех героев студии Pixar

На протяжении многих лет поклонники студии Pixar делали предположения, что все фильмы студии могут существовать в пределах одной кинематографической вселенной, пишет The Independent.

И вот теперь теория нашла свое официальное подтверждение: на странице «Истории Игрушек» в Facebook 16 января опубликовано удивительное видео, которое уже набрало около 3,3 млн просмотров.

За 2,5 минуты клипа в нем проходят почти все персонажи и символы, которые из одного фильма этой студии переходят в другой фильм. В начале главный герой «Головоломки» оказывается посетителем в аквариуме «В поисках Дори». Из «Головоломки» мы чудесным образом связаны с «Хорошим динозавром» через окаменелых стиракозавров, которые появляются в виде игрушек в «Корпорации монстров». Медведь из «Истории игрушек-3» появляется в фильме «Вверх», машина из «Тачек» появляется в «Суперсемейке».