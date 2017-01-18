»»»«Купание в проруби – это языческий подход к действительности»: как священнослужители относятся к традиции купания в ледяной воде на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православная Россия начнет отмечать Крещение. С этим праздником связана обязательная традиция купания в проруби — считается, что в это время вода приобретает некие необычные свойства помимо безумно низкой температуры. «Йод» собрал мнения православных священников о том, стоит ли в этот день погружаться в ледяные водоемы.
Протоиерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевского храма, Кишинев
Говоря на языке современного искусства, это акционизм — человек решает свою религиозную проблему через какое-то лихое действие. Я думаю, такое поведение свойственно всем типам религиозности, но это именно языческое явление, которое имеет отношение к примитивным человеческим представлениям о взаимоотношениях неба и земли. Человек считает, что существует некая технология, внутри которой не обязательна вера, но которая позволяет штурмовать небеса усилием своей удали.
Это языческий подход к действительности, когда человек вступает в отношения с Небом через какую-то обожествленную материю и овеществленные предметы.
Священник Сергий Круглов, до 2013 года служил в Спасском соборе Минусинска
Ни разу не окунался и не собираюсь. Возможно, моя жизнь от этого чем-то обеднена, но — каждому свое, каждый проживает только свою жизнь, поспеть за всем и попробовать все немыслимо. Но тех, кто хочет окунаться, отговаривать тоже не собираюсь. Хочу вам напомнить некоторые вещи. Если кто думает, что крещенская вода смывает грехи — тот ошибается, это неправда. Да, святая агиасма — святыня, но грехи смываются покаянием, в таинстве исповеди и исправлении своей жизни по заповедям Христовым.
Епископ Домодедовский Евтихий (Иван Курочкин), настоятель Богоявленского собора, Ишим
Да, я против крещенских купаний. Это неизбежный риск для здоровья, совершаемый сознательно и добровольно. Риск, который вступает в противоречие с Евангелием. Хочешь быть последователем Христа — не рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения другим. Известны случаи, когда люди сильно простужались и даже умирали после такого купанья. Противоречит Евангелию и ссылка на то, что благодатная сила освященной воды «не даст случиться ничему плохому». Следовать подобному утверждению равнозначно тому, чтобы требовать от Бога чуда.
Послушайте, почитайте, посмотрите в интернете: кто в основном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания получить и сравните это с действительным содержанием Евангельского события, с проповедническим материалом, посвященным Богоявлению. Общего не найдете. А сколько таких людей, которые самоудовлетворятся крещенским купанием, считая его за самое действенное доказательство своей веры, но более и пальцем не шевельнут, чтобы душу спасти, чтобы вырваться из власти греха.
Игорь Блинов, иерей Марфо-Мариинской обители, Москва
Организм, тело — это сосуд души, и его, конечно, следует беречь. И поэтому люди, которые никогда не моржевали, не окунались в ледяные проруби, могут навредить себе. Может начаться, например, воспаление легких или возникнуть острая аритмия. Самое главное при этом — не погружение в воду и омовение тела, а очищение сердца и совести через приобщение освященной воды, называемой Великой Агиасмой (святыней), а также участие в таинствах исповеди и причастия, совершающихся накануне и в сам праздник.
Филипп Пономарев, священник храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, Москва
Окунаться в прорубь на праздник Крещения Богоявления — русская благочестивая традиция, не имеющая сакраментального значения, и Церковь никого не обязывает строго ее соблюдать. Собственно, об этом написано уже довольно много. Все зависит от желания человека. Но для многих верующих эта традиция имеет очень важное значение.
В этом смысле вопрос о том, что в ночь на Крещение необходимо идти под душ, выглядит довольно странным. Ведь если традиция «идти на иордань» восходит к Священной Евангельской истории, когда Спаситель принял Иоанново крещение в водах Иордана, то какое значение может иметь необходимость принятие душа в крещенскую ночь? Скорее это выглядит неким суеверием или заблуждением.
Крестообразная прорубь и купание в ней, чтоб избавиться от злых духов, были у славян задолго до прихода христианства. Христианские священники просто подогнали свои праздники под уже существующие языческие, которые сопровождались определенными ритуалами. Поэтому, как бы они не осуждали это, а народ будет купаться в проруби, красить яйца, печь блины, гадать и пр. И да, хоть очень многие люди носят крестики, они язычники по сути. И как только РПЦ отлучат от госкормушки, все эти 86% верующих рассосутся, как рассосались члены КПСС после 91года.