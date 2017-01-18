»»»«Купание в проруби – это языческий подход к действительности»: как священнослужители относятся к традиции купания в ледяной воде на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православная Россия начнет отмечать Крещение. С этим праздником связана обязательная традиция купания в проруби — считается, что в это время вода приобретает некие необычные свойства помимо безумно низкой температуры. «Йод» собрал мнения православных священников о том, стоит ли в этот день погружаться в ледяные водоемы.

Протоиерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевского храма, Кишинев

Говоря на языке современного искусства, это акционизм — человек решает свою религиозную проблему через какое-то лихое действие. Я думаю, такое поведение свойственно всем типам религиозности, но это именно языческое явление, которое имеет отношение к примитивным человеческим представлениям о взаимоотношениях неба и земли. Человек считает, что существует некая технология, внутри которой не обязательна вера, но которая позволяет штурмовать небеса усилием своей удали. Это языческий подход к действительности, когда человек вступает в отношения с Небом через какую-то обожествленную материю и овеществленные предметы.

Священник Сергий Круглов, до 2013 года служил в Спасском соборе Минусинска

Ни разу не окунался и не собираюсь. Возможно, моя жизнь от этого чем-то обеднена, но — каждому свое, каждый проживает только свою жизнь, поспеть за всем и попробовать все немыслимо. Но тех, кто хочет окунаться, отговаривать тоже не собираюсь. Хочу вам напомнить некоторые вещи. Если кто думает, что крещенская вода смывает грехи — тот ошибается, это неправда. Да, святая агиасма — святыня, но грехи смываются покаянием, в таинстве исповеди и исправлении своей жизни по заповедям Христовым.

Епископ Домодедовский Евтихий (Иван Курочкин), настоятель Богоявленского собора, Ишим

Да, я против крещенских купаний. Это неизбежный риск для здоровья, совершаемый сознательно и добровольно. Риск, который вступает в противоречие с Евангелием. Хочешь быть последователем Христа — не рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения другим. Известны случаи, когда люди сильно простужались и даже умирали после такого купанья. Противоречит Евангелию и ссылка на то, что благодатная сила освященной воды «не даст случиться ничему плохому». Следовать подобному утверждению равнозначно тому, чтобы требовать от Бога чуда. Послушайте, почитайте, посмотрите в интернете: кто в основном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания получить и сравните это с действительным содержанием Евангельского события, с проповедническим материалом, посвященным Богоявлению. Общего не найдете. А сколько таких людей, которые самоудовлетворятся крещенским купанием, считая его за самое действенное доказательство своей веры, но более и пальцем не шевельнут, чтобы душу спасти, чтобы вырваться из власти греха.

Игорь Блинов, иерей Марфо-Мариинской обители, Москва

Организм, тело — это сосуд души, и его, конечно, следует беречь. И поэтому люди, которые никогда не моржевали, не окунались в ледяные проруби, могут навредить себе. Может начаться, например, воспаление легких или возникнуть острая аритмия. Самое главное при этом — не погружение в воду и омовение тела, а очищение сердца и совести через приобщение освященной воды, называемой Великой Агиасмой (святыней), а также участие в таинствах исповеди и причастия, совершающихся накануне и в сам праздник.

Филипп Пономарев, священник храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, Москва