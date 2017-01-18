»»Компания Gresso выпустила лимитированную коллекцию «православных» смартфонов

Всемирно известная компания Gresso, специализирующаяся на производстве телефонов и аксессуаров класса люкс, представила специальную лимитированную коллекцию смартфонов Meridian. Коллекция включает 988 экземпляров, что символизирует год Крещения Руси, подчеркивается на сайте компании.

Корпус телефона выполнен из бронзы, а клавиатура покрыта сусальным золотом. На корпусе телефона художественная гравировка, выполненная в традиционной православной тематике, а заднюю панель украшает изображение креста. «Все элементы выполнены с глубоким вниманием к мельчайшим деталям», – отмечает компания. Цена на модель составляет 380 тыс. руб. Телефон имеет также модель, инкрустированную бриллиантами, которая стоит 1,5 млн рублей.

Модель имеет встроенную память объемом 32 Гбайт, поддерживает возможность использования двух SIM-карт и имеет гарантию сроком на 1 год.