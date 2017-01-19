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На Урале изготовили монеты с изображением Дональда Трампа

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Автор: от Новости

К инаугурации избранного президента США в городе Златоусте Челябинской области сделали памятную монету с изображением Дональда Трампа.

Монета весом 1 кг изготовлена из серебра 925 пробы. Обратная сторона напоминает металлический доллар, где изображена статуя свободы, а на лицевой – 45-й президент США. Окантовка коллекционной монеты дополнена надписью «In Trump We Trust» – «Верим в Трампа», передает ресурс ОТР.

Кроме экземпляров в серебре, планируется выпустить еще 45 золотых коллекционных монет. Их цена пока не уточняется.

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1 комментарий

  1. inscriptor на

    Безграмотная статья. Во-первых, не монета это, а медаль. Монеты могут чеканить монетные дворы только.

    Также, фраза внизу одной из сторон “45 the president United States of America” — лютейший ад. Правильно надо было написать “The 45th president of the United States of America”.

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