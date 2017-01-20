»»»Численность населения Китая за год выросла на 8 миллионов человек – в России почти нулевой прирост

В Китае в 2016 году родилось 17,8 млн человек. Прирост населения составил 8 млн. Численность населения Китая к концу 2016 года, согласно данным Государственного статистического управления КНР, составила 1 млрд 382 млн 271 тысяч человек.

В это число не входят жители специальных административных районов: Гонконг, Макао и Тайвань, сообщает ТАСС. Для сравнения, как сообщалось ранее, в 2016 году в России прирост населения оказался практически нулевым.

Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет в Китае составляет более 65% от общего населения. Как и многие развитые страны мира, Китай захватил процесс стремительного старения населения. Согласно последним данным, в Китае около 17% населения старше 60 лет.

Сохраняется в Китае и проблема гендерной диспропорции. Численность мужчин на конец 2016 года составила 708,15 млн человек, женщин – 674,56 млн.