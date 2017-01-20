»»Германия налегла на российский допинг

22 января на телеканале ARD выйдет новый фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике. Автор проанонсировал свой фильм в Twitter и заявил, что в его основу лягут новые факты от информаторов.

Российская бегунья Анастасия Баздырева, отбывающая двухлетнюю дисквалификацию за использование допинга, сообщила на своей странице в Facebook, главным героем картины станет бегун на 1500-метровые дистанции Андрей Дмитриев. Ранее, спортсмен довольно нелестно высказался в своем блоге о состоянии российского спорта в целом, заявив, что 95-98% бегунов в России используют запрещенные препараты:

«По моей субъективной оценке, 95-98% российских бегунов принимают допинг. В России это обычное дело, здесь все уверены, что невозможно без допинга бегать быстро, а все допинговые скандалы России – заговор США. Люди говорят: «все в мире используют допинг, особенно американцы, но они сделали из России козла отпущения».

Нужно отметить, что сам Дмитриев никогда не состоял в национальной сборной, о чем говорит и сам. По мнению Баздыревой, он не может давать комментарии и объективно оценивать происходящее в сборной. Из самых громких достижений Дмитриева: участие в 2009 году в чемпионате мира среди юниоров и победа в 2015 году в командном чемпионате России.

Анастасия Баздырева назвала Дмитриева «новой Юлией Степановой». В интервью RT она также заявила об оказываемом на нее давлении со стороны журналистов ARD: «На днях мне пришло письмо от немецкого журналиста. Это был своего рода ультиматум. Мне дали время до 10 часов утра субботы, 21 января, чтобы ответить на конкретные вопросы». По словам Баздыревой, она ответила на все вопросы, но опасается, что в эфир попадет «только то, что им нужно».

Спортсменка опасается, что заявления Дмитриева спровоцируют новую волну репрессий против российских спортсменов. По словам Баздыревой, 23 января представители Международной ассоциации легкой атлетики ( IAAF) проведут в Москве встречу с Дмитриевым, чтобы из первых уст получить от него информацию.

«Теперь после его слов в IAAF скажут, что русские не исправляются, что ситуация в нашем спорте не меняется,» – заявила в интервью RT спортсменка.

Последние годы в мире не утихают скандалы по поводу употребления допинга среди спортсменов, в особенности российских. Именно картина, снятая Хайо Зеппельтом и показанная на немецком канале ARD в декабре 2014 года, о допинге в России стал отправной точкой для начала массовых расследований в отношении российских спортсменов.

Почти одновременно с выходом нового расследования ARD, свой фильм о допинге в России под названием «Икар» представят на ежегодном американском фестивале независимого кино «Сандэнс» американский режиссер Брайан Фогель и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Родченков при поддержке Фогеля дал скандальное интервью для The New York Times, в котором рассказал о применении российскими спортсменами допинга на Олимпийских играх в Сочи и якобы существующей в России государственной допинговой программе.

Тогда же Фогель и Родченков написали открытое письмо на имя президента Международного Олимпийского комитета и главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) с просьбой организовать проверки в отношении допинговых проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года. Результатом организованных расследований стала, как известно, публикация доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, за которой последовало отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио и их дальнейшая дисквалификация.

В свою очередь, «Первый канал» снял в ответ на расследования телеканала ARD документальный фильм под названием «Болезни высших достижений». В нем было рассказано, что употребление допинга широко распространено среди спортсменов на Западе, которые при этом изыскивают легальные способы его применения. Примечательно, что в основу фильма легли данные, похищенные хакерской группировкой Fancy Bears из компьютерных баз WADA.