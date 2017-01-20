»»Кремль прокомментировал закрытие Roshen в Липецке

Кондитерская фабрика «Roshen» в Липецке могла бы работать и дальше, решение об остановке фабрики принимали сами акционеры, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что ранее Владимир путин делал заявление о том, что фабрика может продолжать работать в Липецке. Однако. Владельцы приняли другое решение, сообщает Интерфакс.

Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов намечена на апрель 2017 года. В Roshen отмечают, что, начиная с 2013 года, производство продукции на фабрике сократилось в три раза.