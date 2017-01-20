»»Первым указом президента Трампа стало назначение «Бешеного Пса» Джеймса Мэттиса главой Пентагона

После инаугурации, которая прошла в Вашингтоне возле Капитолия, Дональд Трамп подписал несколько указов. Один из них – билль, позволяющий Джеймсу Мэттису стать главой Пентагона.

Этот указ поможет Мэттису, прозванному Бешеным Псом, получить пост в Пентагоне в обход существующих правил, сообщает НТВ. Дело в том, что по законам США, лица, уволившиеся с военной службы менее 7 лет назад, не могут занимать этот пост. Однако для генерала Мэттиса сделали исключение. Бешеный Пес считает Россию главной угрозой национальным интересам США.

Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальный день патриотизма.

После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.