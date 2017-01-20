»»Профсоюзы России выступили против декриминализации побоев в семье

С критикой законопроекта о декриминализации побоев выступила Конфедерация труда России (КТР). Профсоюзы посчитали позицию авторов законопроекта ошибочной и способной нанести большой вред семье. КТР потребовала отказаться от принятия законопроекта.

Профсоюзное объединение утверждает, что в России «только физическое насилие в отношении жен применяют от 25% до 40% мужей». Ссылаясь на данные МВД, КТР утверждает, что «ежегодно 600 тысяч женщин подвергаются насилию со стороны партнера».

«Переживаемое работающей женщиной домашнее насилие препятствует ее карьерному росту, сокращает ее заработки и в конечном счете может привести к потере работы», – говорится в заявлении КТР, которое цитирует ТАСС.

Как сообщалось ранее, 11 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Тема декриминализации семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении будет учтено, «как общество реагирует на принятие этого вопроса».