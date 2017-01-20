»»СМИ: последние несколько лет в России нулевой прирост населения

В последние несколько лет в России устойчиво снижается смертность. «За полгода 2016 года умерло более 960,5 тыс. человек, что на 27,5 тыс. человек (2,8%) меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Тогда этот показатель составил 988 тыс. человек», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минздрава

В первом полугодии 2016 года родилось 928,4 тыс. человек, что всего на 1,6 тыс. (на 0,2%) превышает данные за аналогичный период 2015 года. Традиционно самую высокую рождаемость показали пять регионов, из них три — кавказские республики. За первое полугодие 2016 года самыми «рожающими» оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан, Тыва, Ингушетия и Чечня. Такая ситуация наблюдается в стране с 2011 года.

По данным экспертов, в стране практически нулевой прирост населения, в этом смысле демографическая ситуация в стране остается стабильной уже три года. Как отмечается, до 2030 года в России смертность может серьезно превышать рождаемость. «Нас ждет новая демографическая яма», — считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, тенденция последних 30 лет свидетельствует о том, что Россия вымирает. «Все, кто будет рожать в 2020 году, уже родились», — отметил он. По прогнозам, к 2025 году 20–30-летних женщин окажется в 1,6 раз меньше, чем в 2010 году. В столице молодых женщин станет почти вдвое меньше, чем в 2010 году.

«Чтобы мы выбрались из этой ямы, нам нужно будет, чтобы коэффициент рождаемости составил 2,15, а лучше — 2,20 рождений на женщину», — считает Крупнов.