»»»Центробанк России наращивает золотые запасы

Третий год подряд Россия активно закупает золото следует из отчета, опубликованного на сайте Центробанка.

Так, в 2014 году Россия закупила 171 тонну монетарного золота, в 2015 – 208 тонн, в 2016- 199 тонн. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 14,1%. Денежная оценка золота в резервах из-за роста цены увеличилась на 24%.

В настоящий момент в резерве России находится 1614,2 тонны золота. Центробанк остается основным потребителем желтого металла в России. Общее производство золота, по прогнозам Союза золотопромышленников, в 2016 году составит около 297 тонн, сообщает RG.RU.