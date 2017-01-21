»»»Активисты хотят судиться с властями Санкт-Петербурга из-за передачи Исаакия РПЦ

В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга подан иск к комитету имущественных отношений (КИО) об оспаривании передачи РПЦ Исаакиевского собора. Под иском подписались порядка 20 человек, среди которых лидер отделения ПАРНАС и «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров и депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

По мнению Вишневского, ни распоряжение о передаче собора, ни действия «КИО по изданию этого распоряжения незаконны». Об этом он сообщил в своем Facebook.

Как сообщалось ранее, 10 января Григорий Полтавченко заявил о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, при сохранении его музейной функции. Между тем ранее власти города отвечали отказом на аналогичные требования РПЦ.

Согласно распоряжению КИО от 30 декабря 2016 года, музей будет передан в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге прошла акция протеста против передачи Исаакия РПЦ, на 28 января назначен митинг.