»»»Россиянам продлят жизнь радикальными мерами

Министерство здравоохранения подготовило новые и, стоит отметить, довольно радикальные, по сравнению с предыдущими, программы, направленные на борьбу с курением и смертностью от неинфекционных заболеваний среди россиян.

Согласно данным Минздрава, 68,5% населения России умирает не из-за внезапных болезней, а в результате хронических, прогрессирующих с течением времени заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Основными факторами риска, способствующими возникновению и развитию таких заболеваний, служат нездоровое питание (включая избыточное потребление соли и недостаточное потребление фруктов и овощей), ожирение, низкая физическая активность, чрезмерное употребление алкоголя и курение.

От потребления табака в России ежегодно погибает от 300 до 400 тыс. человек, а уровень смертности от неинфекционных заболеваний в РФ даже выше, чем в самых неразвитых странах ЕС, таких как Болгария и Румыния. По причине курения мужчины живут в среднем на девять, а женщины на пять с половиной лет меньше. В результате потери ВВП, по подсчетам Минздрава, составляют миллиарды рублей.

Новая антитабачная стратегия, разработанная на 2017-2022 гг., была подготовлена Минздравом в рамках конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, членом которой Россия является с 2008 года, и рассчитана на то, чтобы заменить прежнюю концепцию, действовавшую с 2010 года. Отмечается, что в результате принятых в соответствии с прошлой программой мер, численность курящего населения в России к 2016 году уменьшилась с 39% до 33%. Однако даже эти цифры Минздрав полагает критическими и планирует снизить их до 25% к 2022 году.

Среди ключевых положений данной концепции – запрет на продажу табака людям, родившимся после 2015. Как пояснили в Минздраве, данное условие должно привести к тому, что «доступ к табачной продукции для нового поколения будет невозможен на протяжении всей их жизни». Кроме этого, в планах – повысить акцизы на сигареты, продавать сигареты всех марок в одинаковых упаковках, запретить кальяны в общественных местах и прибавлять к рабочему дню время, потраченное на курение. Также, Минздрав собирается включить в список запрещенных для курения мест коммунальные квартиры, весь общественный транспорт (включая междугородние и международные перевозки), остановки и территорию до трех метров от них, зоны около входов в торговые центры, подземные и наземные переходы. Запрет будет распространяться даже на личный транспорт, при условии, что в нем находятся дети. Каждый курильщик будет обязан потушить сигарету, если в его присутствии будет находиться лицо, возражающее против этого.

Не менее серьезно Минздрав настроен и в отношении к внедрению здорового образа жизни среди населения. Согласно «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» планируется принятие целого ряда сугубо важных мер. Помимо развертывания антитабачной кампании Минздрав собирается добиться снижения потребления алкоголя. Сделать это предполагается путем запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, и запрета на производство спиртсодержащих настоек и спиртсодержащих моющих средств, борьбы с производством нелегальной алкогольной продукции и повышения акцизов.

Также Минздрав предлагает ограничить потребление «вредных» продуктов с повышенным содержанием соли, жира и сахара, сократив их рекламу по ТВ и введя дополнительные налоги. В довершение ко всему, планируется улучшить санитарные условия жилья, прокладывать больше велосипедных дорожек, строить спортивные площадки и вести активную пропаганду «здорового образа жизни». Таким образом, Минздрав рассчитывает сократить смертность населения на 25% к 2025 году.