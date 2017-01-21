»»»В Екатеринбурге проводят проверку частной передержки, где найдено 18 трупов животных

Прокуратура Свердловской области и полиция Екатеринбурга проводят проверку по факту обнаружения в одном из домов города 18 тел животных.

По заявлению зоозащитников, 23-летняя владелица передержки хотела заработать легкие деньги за пристройку животных. По их словам, девушка брала вознаграждение, но животных не кормила, сообщает канал «41». Кошки и собаки умирали в муках от жажды и голода.

Зоозащитникам удалось спасти животных из второй передержки, принадлежащей этой же девушке. Там было найдено порядка 20 животных, которые нуждались не только в еде, но и в срочной ветеринарной помощи, и были на грани гибели.

Прокуратура намерена выяснить, как погибшие животные оказались в доме, передавали ли их на содержание за вознаграждение. Также выясняется, каким образом кормили животных, оказывалась ли им ветеринарная помощь, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, заявила, что будет дана уголовно-правовая оценка «по факту жестокого обращения с животными». Согласно УК РФ, владелице передержки, где погибли животные, может грозить лишение свободы.