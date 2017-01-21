»»В Севастополе создадут подводный музей

На дне Севастопольской бухты недалеко от памятника затопленным кораблям будет создан подводный музей. Идея создать подводный музей появилась после обнаружения в бухте судна конца 19 – начала 20 века в хорошем состоянии, сообщил журналистам старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

Посетителям музея не придется нырять. Камеры будут расставлены по всему кораблю, а изображение выведено на экран, установленный на Приморском бульваре, сообщает РИА Новости. По словам Лебединского, подводный музей также может выполнять функцию стационарной лаборатории для Севастопольского университета. Там можно будет проводить исследования в области морской биологии и гидрологии.

Содействие в реализации проекта окажет Русское географическое общество. По мнению Лебединского, Севастополь – самый интересное место в России в плане проведения подводных археологических исследований. Из 100 объектов, обнаруженных под водой, исследовано лишь 10. Так что у Севастополя есть перспектива в создании подводных экспозиций.