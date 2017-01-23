»»»Новый дом семьи Обама: взгляд изнутри

Семья Барака Обамы планирует поселиться в просторном особняке в районе Калорама после отъезда из президентской резиденции. Этот престижный район находится всего в двух милях от Белого дома. О планах семьи бывшего президента СМИ рассказал источник, близкий к Обаме. «Йод» публикует снимки интерьеров нового жилища семьи Обама.

Сам Барак Обама говорил, что его семья планирует остаться в Вашингтоне до 2018 года, пока его дочь Саша не окончит школу. В это время они будут снимать особняк с девятью спальнями общей площадью более 700 квадратных метров.

Дом президентской семьи по оценкам сайтов, продающих недвижимость, оценивается приблизительно в 6 миллионов долларов, а предполагаемая ежемесячная аренда — в районе 22 тысяч. Особняк принадлежит Джо Локхарту, бывший пресс-секретарю и старшему советнику Билла Клинтона.