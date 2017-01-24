»»Депутаты возмутились историей с унитазом

Депутат от партии “Справедливая Россия” Олег Нилов заявил, что высокие зарплаты сотрудников госкомпаний провоцируют социальную напряжённость.

Он отметил, что зарплаты сотрудников государственных компаний необходимо регулировать, подчеркнув, что “золотой” унитаз охранника “Газпрома” может поделить общество на два фронта, пишет Life.

“Мои попытки ограничить законом предельные показатели зарплат, доходов, премий, бонусов работникам госсферы получают в ответ лукавые отговорки, мол, в этих “суперважных” якобы организациях, корпорациях иначе нельзя, — говорит депутат Олег Нилов. — Плюс у нас социальная напряжённость зашкаливает из-за этих мажоров. Это несправедливое распределение, кому-то вершки, кому-то корешки, причём разница не в разы, а в тысячи раз”, — заявил он.

Ранее депутат-коммунист Валерий Рашкин потребовал от МВД выяснить, откуда у охранника “Газпрома” “золотой” унитаз за 200 тысяч рублей. Как сообщалось, у охранника «Газпрома» рабочие во время ремонта украли унитаз за 200 тыс. руб.