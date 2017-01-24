»»Коэльо: “не могу просто сидеть и смотреть, как мои книги сжигают”

В Ливии подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) конфисковали десятки книг западных и ближневосточных авторов как пропагандирующие светский образ жизни.

По данным бразильского писателя Пауло Коэльо, под запрет попали не только его собственные произведения, но и романы американца Дэна Брауна, издания философа Фридриха Ницше, а также книги нобелевского лауреата, египтянина Нагиба Махфуза. ” Обратился в бразильское посольство. Они немногое могут сделать, но я не могу просто сидеть и смотреть, как мои книги сжигают”, – написал Коэльо на своей странице в Twitter. Он также опубликовал фотографии с кипами книг, которые свалены в пыли на земле. “Ислам является религией, которая заслуживает уважения, а тот факт, что фанатики сегодня в Ливии сожгли мои книги, не оправдывает исламофобию”, — отметил писатель.