»»Квалифицированные российские программисты перестали массово покидать страну

Квалифицированные программисты перестали массово покидать Россию, выезжая на работу в другие страны.

«Сейчас в кадрах у нас, кстати, основная конкуренция не с американцами, а внутри России — с IT-компаниями, где есть хорошие места для программистов. Сейчас люди уезжают за рубеж, как правило, не из-за зарплат, а по жизненным обстоятельствам. И отток этот совсем небольшой», — сообщил директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, передает RNS.

По его оценкам, с 1994 по 2000 год 80% сотрудников ИСП РАН уехали в США, Западную Европу, Израиль, Новую Зеландию. «Когда мы были не так давно в израильской «кремниевой долине», ее руководители не скрывали, что одним из пяти факторов, определивших бурное развитие программирования в Израиле, была именно эмиграция классных программистов из СССР и России в 1990-е годы», — сказал Аветисян.

Сейчас в институте, который он возглавляет, чуть больше 200 сотрудников. Из них почти 80% подпадают в категорию «молодой ученый». Средняя зарплата в институте для научных работников около 150 тыс. рублей.