»»Мизулина решила снова внести в ГД законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Сенатор Елена Мизулина сообщила, что повторно внесет в Госдуму отправленный в архив законопроект, ужесточающий наказание за растление детей, вплоть до пожизненного заключения.

“Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект”, — сказала Мизулина, сообщается на сайте сенатора.

Мизулина также напомнила о другом законопроекте, который дожидается своего рассмотрения в ГД, в нем речь о снятии ограничения, связанного со сроками давности по преступлениям педофилов.

Ранее стало известно, что СК по городу Москве начал доследственную проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в школе для одаренных детей «Лига школ» на юго-западе Москвы.