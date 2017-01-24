»»Против «Матильды» собрано уже 20 тыс. подписей

В Общественный совет при министерстве культуры РФ поступило уже 20 тыс. подписей против выхода в прокат нового фильма Алексея Учителя “Матильда”, в основу которого положена любовная история будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

По словам возглавляющего совет Павла Пожигайло, речь идет о реальных людях. “Выходит фильм Матильда скоро на экраны, мне приносят кипу – 20 тыс. подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это так называемые фейки. Она сделала около 50 звонков, и это реальные люди”, – рассказал Пожигайло. Он считает, что большинство подписантов – православные верующие, которых задевает то, что едва ли не единственный фильм к 100-летию революции 1917 года посвящен теме отношений императора и балерины, сообщает ТАСС.

Ранее Общественный совет при министерстве культуры РФ обратился в его профильный департамент с просьбой организовать закрытый показ фильма «Матильда» для проверки его на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих.

По словам Пожигайло, здесь хотят посмотреть фильм до того, как он выйдет в прокат.

Режиссер картины Алексей Учитель считает проверку необоснованной. Фильм «Матильда» должен выйти на экраны в марте 2017 года. «Я не хочу комментировать никакие глупости, пускай обращаются куда угодно», — заявил он.