»»»В ФЕОР возмутились риторикой Петра Толстого о “выскочивших из-за черты оседлости”

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого в подрыве межнационального мира в связи с его высказываниями по поводу ситуации вокруг Исаакиевского собора. Накануне Толстой, заявил, что “люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек”.

“Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной Думы и партии “Единая Россия”, – заявил президент ФЕОР Александр Борода, сообщает “Интерфакс”.

“Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности”, – считает Борода,он подчеркнул, что, как правило, храмы разрушало местное население – “те же рабочие и крестьяне, а не мифические “выскочившие из-за черты оседлости с наганами”.

“Сто лет назад в верхушке Российской империи тоже были те, кто стремился найти “внутренних врагов”, выбирая их по национальному признаку. Однако никакой пользы России это не принесло. Напротив, беззаконное насилие открыло дорогу революции, унесшей старую Россию и ее элиту в бездну. Чтобы не идти по той же дороге второй раз, нужно жестко пресекать подобные заявления”, – констатировал глава ФЕОР.

Толстой уже заявил в ответ, что “только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах “признаки антисемитизма”.