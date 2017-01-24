»»В ходе дорожного конфликта в Москве ранили жену партнера Чубайса

Пострадавшей от выстрела из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Москве оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера, бывшего бизнес-партнера Анатолия Чубайса.

42-летняя женщина направлена с травмой лица в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева (ГКБ №36), сообщает ТАСС.

“Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ номер 36”, – сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что столичная полиция ищет мужчину, ранившего на востоке МКАД женщину-водителя.

Предприниматель Михаил Лернер, бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса, был осужден в 2014 году Дорогомиловским судом Москвы на шесть лет заключения за особо крупное мошенничество. Михаил Лернер и отец его жены Александр Вершинин был осуждены за мошенничество из-за непогашенных долгов.