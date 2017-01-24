»»Володин: любые обидные выпады по национальному признаку недопустимы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает неприемлемыми любые обидные выпады для той или иной национальности. Однако с в случае в высказываниями вице-спикера Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ глава палаты предлагает разобраться, есть ли в этих словах то, что в них усматривают.

“Когда речь идет о заявлениях, надо всегда их делать очень взвешенно и ни в коем случае не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность, потому что это вообще недопустимо и неправильно, если мы мимо этого проходим и не пресекаем”, – сказал Володин, сообщает ТАСС.

“Когда речь идет о данном конкретном случае, когда эта тема стала развиваться, я, во всяком случае, посмотрел, о чем идет речь. Либо кто-то просто этот вопрос рождает, считая, что есть проблема, либо, может быть, видит то, что невозможно увидеть в этом заявлении”, – констатировал спикер.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого в подрыве межнационального мира в связи с его высказываниями по поводу ситуации вокруг Исаакиевского собора. Накануне Толстой, заявил, что “люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек”.

“Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет”, – заявил Володин.

Он также выдвинул предположение, что Толстой мог говорить о каторжанах: «Эта тема применялась к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции», цитирует Володина “МК”.