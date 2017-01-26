»»»Экс-депутата Госдумы от КПРФ будут выселять из служебной квартиры через суд

Депутат Госдумы прошлого созыва коммунист Михаил Заполев до сих пор не съехал со служебной квартиры. Его будут выселять через суд.

Заполев свое нежелание освободить служебную квартиру объяснил тем, что лично не смог приехать в Москву, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по регламенту и организации работы Госдумы Михаила Романова.

В свою очередь Романов сообщил, что личного присутствия депутата не требуется. Несмотря на многочисленные предупреждения, он так и не сдал ключи от квартиры и не забрал оттуда свои вещи. Управделами президента готовит иск в суд.

Полномочия депутатов VI созыва Госдумы прекратились 5 октября 2016 года. Выехать из служебных квартир экс-депутаты должны были до 5 декабря прошлого года.