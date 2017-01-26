»»»Из-за приближающейся метели синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 27 января. Это связано с прохождением через Центральный федеральный округ теплого атмосферного фронта. В зоне фронта ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 м/с.

Снег в Москве пойдет ближе к концу дня, сначала на северо-западе. Температура ночью поднимется до -10…-12°С, сообщает Гидрометцентр России. Днем потеплеет до -6…-1°С.

«Желтый» уровень означает, что в городе возможны локальные ЧП. На дорогах возможна гололедица.