»»США заказали у России еще 20 ракетных двигателей РД-180

Американцы в ближайшее время не смогут полететь в космос без России, заявил академик РАН, создатель ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин.

Каторгин в интервью «Ленте.ру» также рассказал, что США пока могут создать американский аналог российского ракетного двигателя. Они заказали еще 20 двигателей РД-180. Ранее Россия продала Америке 101 такой двигатель. Соглашение было подписано еще в 1997 году.

Несмотря на ввод в 2014 году Конгрессом США запрета на использование этих двигателей после 2019 года, Америке пришлось отменить это решение, так как потребовалась закупка дополнительного числа двигателей.