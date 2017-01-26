© YodNews, 2016
»»США заказали у России еще 20 ракетных двигателей РД-180
rd-180

США заказали у России еще 20 ракетных двигателей РД-180

0
Автор: от Новости, Технологии

Американцы в ближайшее время не смогут полететь в космос без России, заявил академик РАН, создатель ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин.

Каторгин в интервью «Ленте.ру» также рассказал, что США пока могут создать американский аналог российского ракетного двигателя. Они заказали еще 20 двигателей РД-180. Ранее Россия продала Америке 101 такой двигатель. Соглашение было подписано еще в 1997 году.

Несмотря на ввод в 2014 году Конгрессом США запрета на использование этих двигателей после 2019 года, Америке пришлось отменить это решение, так как потребовалась закупка дополнительного числа двигателей.

comments powered by HyperComments
Поделись

По теме

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 