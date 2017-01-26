»»»Таксист из-за испачканного сиденья вытолкнул из машины мать с ребенком – у двухлетнего малыша сотрясение мозга

Полиция Москвы задержала водителя такси, который из-за испачканного малышом сиденья, грубо вытолкнул из салона машины мать с ребенком. В результате падения двухлетний мальчик получил сотрясение головного мозга.

24-летняя женщина с двухлетним ребенком вызвала такси, чтобы доехать до больницы на улице. В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт. Поводом стало испачканное ребенком сиденье – малыш задел его ногой. Водитель вышел из такси и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу Москве.

Мальчик был доставлен матерью в больницу, где у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Полиция допрашивает задержанного таксиста.