»»Украина запретила ввоз книг из России – ограничение продлится до 1 апреля

На три месяца, с 1 января до 1 апреля, Украина официально запретил ввоз книг из России, в том числе для личного пользования.

В декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России, сообщает украинское интернет-издание «Вести» со ссылкой на главу Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина. Пока не разработан механизм отличия книги «антиукраинского содержания» от «не антиукраинского», будет действовать временное ограничение.

По словам Афонина, запасов книг в некоторых издательствах осталось на месяц, магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году.