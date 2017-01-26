»»»В Италии беженец покончил с собой – очевидцы смеялись и снимали это на видео

В Венеции в Grand канале под смех и улюлюканье туристов утонул беженец из Гамбии, 22-летний Патех Сабалли.

Предполагается, что он решил покончить жизнь самоубийством, сообщает The Independent. Мужчина спрыгнул в воду, доплыл до середины канала и начал тонуть. Ему бросили три спасательных круга, которые он не захотел воспользоваться.

За происходящим наблюдало большое количество людей, но никто не попытался спасти молодого человека. Наоборот, отмечает издание, над беженцем смеялись, обзывали его и выкрикивали расистские комментарии. Все происходящее очевидцы снимали на видео.

Сабалли получил вид на жительство в Италии в 2015 году.