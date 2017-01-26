»»»В Перми женщину в предынсультном состоянии посчитали пьяной и оставили без медицинской помощи

В Перми прокуратура начала проверку информации, опубликованной в интернете, о смерти 33-летней женщины, которая скончалась из-за неоказания помощи.

Более трех часов женщина без сознания, в предынсультном состоянии ездила в автобусе. Пассажиры автобуса посчитали женщину пьяной, поэтому не оказали ей помощь. Когда женщина не вышла на конечной остановке ни водитель, ни кондуктор не обратили на это внимание, сообщает Генеральная прокуратура.

«Однако ни кондуктор, ни водитель не обратили на нее внимания и начали новый круг следования по маршруту, который составлял более 1,5 часов в один конец. Спустя некоторое время кондуктор вновь заметила женщину, и поняв, что она находится без сознания попросила водителя вызвать скорую помощь», – говорится в распространенном сообщении.

Дважды вызванная бригада скорой помощи так и не приехала. Последний вызов поступил лишь спустя три часа уже из автопарка. Когда женщину, наконец, доставили в больницу, ей был поставлен диагноз: «геморрагический инсульт». Спасти ее не удалось.