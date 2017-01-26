»»»В Швеции мигранты транслировали в режиме онлайн изнасилование женщины

В Швеции начато расследование изнасилования жительницы города Уппсала, которое транслировались в режиме онлайн в закрытой группе в Faсebook.

О трансляции в полицию сообщила жительница города, которая увидела ее в соцсети. Полицейские смогли вычислить квартиру. На месте преступления были задержаны трое мигрантов, двое – выходцы из Афганистана, сообщает «МИР24».

Как пишут шведские СМИ, одна из участниц закрытой группы опознала нападавших. По ее словам, она стала жертвой аналогичного преступления полтора года назад, но дело было закрыто за отсутствием доказательств.

По данным Шведского национального совета по предотвращению преступлений, в 2014 году в стране было зафиксировано 6700 изнасилований. Швеция является самой неблагополучной страной Европы по защищенности женщин от насилия.