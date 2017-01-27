»»Американские ученые скрестили свинью и человека

Американские ученые впервые вырастили гибридный эмбрион человека и свиньи.

Авторы эксперимента использовали стволовые клетки человека и эмбрионы свиньи на ранней стадии развития. Получив гибриды, они пересадили их в организм свиноматки, где развивались так называемые химеры – организмы, состоящие из разнородных клеток, сообщает научный журнал Cell. Присутствие человеческих клеток в организме химер составило 1 на 10 тысяч.

Специалисты наблюдали развитие эмбрионов в течение 28 дней, после чего удалили их из свиноматки. Из 2075 эмбрионов в ходе эксперимента только 186 развились до срока 28 дней. Ученые посчитали это время достаточным для изучения гибрида и недостаточным для выдвижения обвинений в нарушении этических норм.